 Carrasso en geç 2 haftaya hazır – Fotomaç – 23 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    en geç 2 haftaya hazır

    Carrasso en geç 2 haftaya hazır
    TRANSFERİN son gününde takıma katılan tecrübeli kaleci Cedric idman eksiğini kapatmak için yoğun çalışıyor... 35 yaşındaki file bekçisinin 10-15 gün içinde tamamen hazır hale geleceği bildirildi. Bursaspor maçında yedek kaleci olarak yine Eray İşcan görev yapacak. Son olarak Bordeaux forması giyen Carrasso, bedelsiz olarak 'a gelmişti
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Carrasso en geç 2 haftaya hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.