Carrasso en geç 2 haftaya hazır
TRANSFERİN son gününde takıma katılan tecrübeli kaleci Cedric Carrasso idman eksiğini kapatmak için yoğun çalışıyor... 35 yaşındaki file bekçisinin 10-15 gün içinde tamamen hazır hale geleceği bildirildi. Bursaspor maçında yedek kaleci olarak yine Eray İşcan görev yapacak. Son olarak Bordeaux forması giyen Carrasso, bedelsiz olarak Galatasaray'a gelmişti
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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