"Bırak Fenerbahçe üzülsün başkan!"
Dursun Özbek, Bursaspor maçına giderek takıma destek verecek.
"Bırak Fener üzülsün"
Sarı-kırmızılı taraftarlar, 'F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin ne şekilde sonuçlanmasını istersiniz?', sorusuna, 'Berabere bitsin, iki taraf da üzülmesin' yanıtını veren başkan Dursun Özbek'e tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, 'Başkanım, Fenerbahçe üzülsün' mesajları yer aldı.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:43
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Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
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TRABZONSPOR'DA TERİM BOMBASI
Toplam 58
Yorum
oflu 61 Fatih Terim gelsin . evde 60 tane forma var. hepsini yakarım.Trabzonsporu bir daha hatırlamam.
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TRABZON'DA İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR
Toplam 7
Yorum
seko 3-0 galipken şampiyonluk hedefli takımın 4 gol yemesini seyreden bir adamı da onu savunanıda sileriz ,neymiş istikrarmış beep...beep
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