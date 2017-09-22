Yeni trend Gomis
5 maçta 7 gol atan Fransız yıldız, forma satışında da (85 bin)z irveye oturdu
Quaresma 2. sırada
Beşiktaş'ta ise taraftarlar en çok 50 binle Ricardo Quaresma'nın formasını satın aldı. Yeni transferler Negredo ile Medel'in forma satısında Portekizli yıldızın yanına yaklaşamaması dikkat çekti. Fenerbahçe'de en fazla forma sattıran isimse hala Robin van Persie. Hollandalı yıldızın satıs rakamı 30 bine yaklastı. Özellikle Fenerium'ları ziyaret eden yabancı konukların büyük kısmının hâlâ Van Persie forması istedigi belirtiliyor.
Düğümü çözebiliriz
Bafetimbi Gomis, GSTV'ye açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız, Bursaspor maçıyla ilgili, "Zor ve ambiyansı yüksek bir maç olacak. Le Guen'i tanıyorum. Oyun tarzı olarak iz bırakan bir hoca. Ancak bizim de kendi yeteneklerimiz var. Bu düğümü çözebileceğimize inanıyorum" derken ilk izlenimlerini paylaştı:
G.Saray'ı keşfetmiş olmaktan dolayı çok mutluyum.
32 yasına geldim böyle bir karşılama (havaalanında) görmedim.
2 sene boyunca G.Saray'ı takip ettim.
G.Saray'ın Marsilya'ya benzer bir tarzı var.
Daha önce lig şampiyonluğu elde edemedim. G.Saray benim için önemli bir şans.
Türkiye'de kötü şeyler olduğunu duyuyordum TV'lerden ama buraya gelince farklı bir ortam olduğunu gördüm ve ailemi de çağırdım.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:36
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA Buraya Fenerbahçeli gibi yorum yazan Galatasaraylıları da biz istemiyoruz.. sami ?
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''Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi''
Toplam 28
Yorum
Alex Seni kıskananlar gittimi seni kulübenin başında görmek isteriz!!!! Fener seni asla unutmayacak!
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
tugay kabus mu bu....arda başkan olsun sende yardımcısı..burak unutmayın
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