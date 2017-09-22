 Yeni trend Gomis – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    Yeni trend

    Yeni trend Gomis

    5 maçta 7 gol atan Fransız yıldız, forma satışında da (85 bin)z irveye oturdu

    forma satıslarında ezeli rakipleri ile Besiktas'ı geride bıraktı. Ilk 5 haftada sarı- kırmızılı kulüp, 290 bin forma satısına ulastı. Besiktas'ın 270 bin satıs yaptıgı ögrenilirken, kötü bir start yapan Fenerbahçe'nin ise 200 bin barajını Alanyaspor galibiyeti sonrasında astıgı gelen haberler arasında. Forması en fazla satılan oyuncu ise Bafetimbi oldu. Fransız forvetin su ana kadar 85 bin adet forması satıldı.

    Quaresma 2. sırada
    'ta ise taraftarlar en çok 50 binle Ricardo Quaresma'nın formasını satın aldı. Yeni transferler Negredo ile Medel'in forma satısında Portekizli yıldızın yanına yaklaşamaması dikkat çekti. Fenerbahçe'de en fazla forma sattıran isimse hala Robin van Persie. Hollandalı yıldızın satıs rakamı 30 bine yaklastı. Özellikle Fenerium'ları ziyaret eden yabancı konukların büyük kısmının hâlâ Van Persie forması istedigi belirtiliyor.

    Düğümü çözebiliriz
    Bafetimbi Gomis, GSTV'ye açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız, Bursaspor maçıyla ilgili, "Zor ve ambiyansı yüksek bir maç olacak. Le Guen'i tanıyorum. Oyun tarzı olarak iz bırakan bir hoca. Ancak bizim de kendi yeteneklerimiz var. Bu düğümü çözebileceğimize inanıyorum" derken ilk izlenimlerini paylaştı:
    G.Saray'ı keşfetmiş olmaktan dolayı çok mutluyum.
    32 yasına geldim böyle bir karşılama (havaalanında) görmedim.
    2 sene boyunca G.Saray'ı takip ettim.
    G.Saray'ın Marsilya'ya benzer bir tarzı var.
    Daha önce lig şampiyonluğu elde edemedim. G.Saray benim için önemli bir şans.
    Türkiye'de kötü şeyler olduğunu duyuyordum TV'lerden ama buraya gelince farklı bir ortam olduğunu gördüm ve ailemi de çağırdım.
    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:36
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