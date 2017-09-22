Özbek'ten Bakan Bak'a ziyaret
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek ile beraberindeki kulüp temsilcileri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yapan Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Vakfı olarak Ankara'ya yaptıkları ziyarette Maliye ile Gençlik ve Spor Bakanlarını ziyaret ettiklerini belirterek, "Sayın Maliye Bakanımız ile yeni projelerimizde bakanlıkla ilgili düşüncelerimizi, kulüplerin düşüncelerini paylaşmak üzere sabah bir toplantı yaptık." dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a da yeni görevinden dolayı nezaket ziyaretinde bulunduklarını vurgulayan Özbek, "Buradaki toplantının amacı da buydu. Sayın Bakanımıza hayırlı olsun temennisinde bulunduk. Bakanlıkla ilgili yapacağı çalışmalarda başarılar diledik. Maliye Bakanlığında yapılan görüşmede ise vergi boyutunda ve kulüplerin yapılanması boyutunda önümüzdeki dönemde yasal bazı değişiklikler olacak, onlarla ilgili bazı şeyleri paylaştık. Daha detaylı bilgiyi, önümüzdeki hafta sonuna doğru vermek mümkün olacak." diye konuştu.
Başkan Özbek, ertelenen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına ilişkin de "Kulüpler Birliğinin toplantı tarihi belli değil." dedi.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:32
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Ryan Babel'den Fenerbahçe mesajı
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 GOLLERDEN BİRİ ZATEN BABELDEN GELECEK DİĞER İKİSİDE TALİSCA VE CENKTEN NEGREDO GİRER ATARSA Kİ ÖYLE HİSSEDİYORUM.. 1-4 BİTECEK MAÇ..
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"Kararlarını gözüyle versin"
Toplam 14
Yorum
KARARLARINI GÖZÜ İLE VERSİN İLK MAÇINIZDA CÜNEYT ÇAKIR KARARLARINI GÖZÜ İLE Mİ VERDİ OLMAYAN PENELTI VERİLDİĞİNDE NEREDEYDİNİZ NEDEN KONUŞMADINIZ TİYATROYU BIRAKIN
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Lens'e tepki olur mu?
Toplam 17
Yorum
egeli ne tepkisi anlamıyorum fener peşindenmi kostuda alamadı istemedi fener sekiztasda bizim artığımızı sevdiği için atladı aldıklarıda ortada
Özbek'ten Bakan Bak'a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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