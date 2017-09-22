 Newcastle ısrarlı – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    Newcastle ısrarlı

    Newcastle ısrarlı
    Sezon başında 'a 6 milyon poundluk resmi teklif yapan 'ın 'ten vazgeçmediği ortaya çıktı. İngiliz ekibinin scout ekibinin, Rodrigues'i izlemeye devam ettiği ve transfer komitesinin devre arasında Galatasaray'ın kapısını yeniden çalacağı bildirildi.
    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:09
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