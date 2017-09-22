Gomis, forma satışında da lider
Süper Lig'de en çok forma satan takım Galatasaray olurken, forması en çok satın alınan futbolcu ise Gomis oldu.
ZİRVEDE GOMİS VAR
Forması en fazla satılan oyuncu ise Gomis oldu. Fransız forvetin şu ana kadar 85 bin adet forması satıldı. Beşiktaş'ta ise taraftarlar en çok 50 binle Quaresma'nın formasını satın aldı. Yeni transferler Negredo ile Medel'in forma satışında Portekizli yıldızın yanına yaklaşamaması dikkat çekti.
F.BAHÇE'DE EN ÇOK FORMA SATTIRAN VAN PERSİE
Fenerbahçe'de en fazla forma sattıran isimse hala Robin van Persie. Hollandalı yıldızın satış rakamı 30 bine yaklastı. Özellikle Fenerium'ları ziyaret eden yabancı konukların büyük kısmının hâlâ Van Persie forması istediği belirtiliyor.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:25
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Cenk'i bir kulüp daha izlemeye aldı
Toplam 19
Yorum
ruhi mücerret kötü falan diyenler bjk li değil renkli ,adam kaç maç aldı 2 şampiyonlukta direk etkisi var.küsmedi çalıştı sonradan girdi attı..İNSAF
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İşte Aslan'ın 9 sırrı
Toplam 11
Yorum
maho yillardir özledigimiz bir Galatasaray bu takimda tolganin yeri yok cünkü cok siritiyor feghouli takima girince önüne geleni dagitir bence .
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Lens'e tepki olur mu?
Toplam 6
Yorum
taraftar sen bir şey içmedin değil mi? Bırak kadıköy'ü sen vadofone'de galibiyet gördün mü ?
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