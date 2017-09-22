 Gomis, forma satışında da lider – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    , forma satışında da lider

    <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a>, forma satışında da lider

    Süper Lig'de en çok forma satan takım Galatasaray olurken, forması en çok satın alınan futbolcu ise oldu.

    Bu sezon yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray, şimdiden 290 bin forma satışına ulaştı. Besiktaş'ın 270 bin satış yaptığı öğrenilirken, kötü bir start yapan Fenerbahçe'nin ise 200 bin barajını Alanyaspor galibiyeti sonrasında aştığı gelen haberler arasında.

    ZİRVEDE GOMİS VAR
    Forması en fazla satılan oyuncu ise oldu. Fransız forvetin şu ana kadar 85 bin adet forması satıldı. Beşiktaş'ta ise taraftarlar en çok 50 binle Quaresma'nın formasını satın aldı. Yeni transferler ile Medel'in forma satışında Portekizli yıldızın yanına yaklaşamaması dikkat çekti.

    F.BAHÇE'DE EN ÇOK FORMA SATTIRAN VAN PERSİE
    Fenerbahçe'de en fazla forma sattıran isimse hala Robin . Hollandalı yıldızın satış rakamı 30 bine yaklastı. Özellikle Fenerium'ları ziyaret eden yabancı konukların büyük kısmının hâlâ forması istediği belirtiliyor.
    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:25
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