Galatasaray'da sürpriz transfer
Valencia'nın genç Türk yıldızı Ferhat Çoğalan için hareketli günler başlıyor.
Valencia, Ferhat Çoğalan için ilk hamlesini yaptı. La Liga ekiplerinden Valencia'nın altyapısında mücadele eden 15 yaşındaki Ferhat Çoğalan için kulübü yeni sözleşme hazırlığı yapıyor.
30 Kasım'da 16 yaşına girecek ve profesyonel sözleşme imzalayacak duruma gelecek olan Ferhat Çoğalan'ın menajeri Habib Antar ile Valencia Kulübü yetkilileri bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Ferhat'ın profesyonel sözleşme koşulları masaya yatırıldı.
AC MILAN VE GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE
İspanyol yerel basınında yer alan haberde Avrupa'nın önemli kulüplerinin daha önce de dikkatini çeken 16 yaşındaki orta saha Ferhat ile AC Milan ve Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtildi. Haberde gençlere yatırım yapmaya başlayan AC Milan'ın geçtiğimiz sezon ortasından bu yana genç oyuncuyu scout ekibine izlettiğine de yer verildi.
Ferhat Çoğalan, Milan ve Galatasaray'ın dışında Arsenal, Manchester United, Juventus gibi devlerin de takip ettiği isimler arasında yer alıyor
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:03
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA Buraya Fenerbahçeli gibi yorum yazan Galatasaraylıları da biz istemiyoruz.. sami ?
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''Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi''
Toplam 28
Yorum
Alex Seni kıskananlar gittimi seni kulübenin başında görmek isteriz!!!! Fener seni asla unutmayacak!
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
tugay kabus mu bu....arda başkan olsun sende yardımcısı..burak unutmayın
Galatasaray'da sürpriz transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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