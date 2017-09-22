Galatasaray istatistiklerde de zirvede
Galatasaray, Süper Lig’de averajla zirvede yer alırken, aynı zamanda istatistiklerde de başı çekiyor.
En çok topla buluşan futbolcu: 'Fernando'
Sarı-kırmızılılar ayrıca Süper Lig'de rakip ceza sahasında en çok topla buluşan takımı konumunda. Aslan, ligdeki 5 maçta 109 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. Ligin ilk 5 haftası itibarıyla topla en çok buluşan oyuncular sıralamasında da Galatasaraylı oyuncular başı çekiyor. Fernando 472 ile birinci, Belhanda ise 404 ile ikinci sırada bulunuyor.
Gomis zirvede
İsabetli pas sayısında Fernando 353 ile ligin en tepesinde. Ligin en fazla isabetli şut çeken üç oyuncusundan biri ise Bafetimbi Gomis. Golcü futbolcu çektiği 9 isabetli şutun 7'sini gol yaparak gol krallığında zirvede yer alıyor. Fransız futbolcu, ayrıca rakip ceza sahasında 30 kez topla buluşarak bu alanda Alanyasporlu Vagner Love birlikte ilk sırada yer alıyor. Rodrigues ise 3 asistle de ligin asist krallığı sıralamasında da Caner Erkin, Badji ve Emre Belözoğlu ile birlikte zirvede bulunuyor.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:40
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Ryan Babel'den Fenerbahçe mesajı
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 GOLLERDEN BİRİ ZATEN BABELDEN GELECEK DİĞER İKİSİDE TALİSCA VE CENKTEN NEGREDO GİRER ATARSA Kİ ÖYLE HİSSEDİYORUM.. 1-4 BİTECEK MAÇ..
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"Kararlarını gözüyle versin"
Toplam 14
Yorum
KARARLARINI GÖZÜ İLE VERSİN İLK MAÇINIZDA CÜNEYT ÇAKIR KARARLARINI GÖZÜ İLE Mİ VERDİ OLMAYAN PENELTI VERİLDİĞİNDE NEREDEYDİNİZ NEDEN KONUŞMADINIZ TİYATROYU BIRAKIN
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Lens'e tepki olur mu?
Toplam 17
Yorum
egeli ne tepkisi anlamıyorum fener peşindenmi kostuda alamadı istemedi fener sekiztasda bizim artığımızı sevdiği için atladı aldıklarıda ortada
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