 Furkan’a iki talip – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    Furkan’a iki talip

    Furkan’a iki talip
    A2 takımında oynayan Furkan Korkut'un yıldızı her geçen gün parlıyor. Sneijder'in menajeri Albers'in temsilciliğini üstlendiği 1999 doğumlu yıldız adayını, Getafe ve Malaga'nın yakından izlediği belirtiliyor.
    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:23
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