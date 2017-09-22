Bursaspor hazırlıkları sürüyor
Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü deplasmanda Bursaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sarı-kırmızılı futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı bildirildi. Daha sonra futbolcuların taktik çalışma ve duran top organizasyonları üzerinde durduğu belirtildi. Antrenmanın şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.
Galatasaray, Bursaspor maçı hazırlıklarını yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Bursa'ya gidecek.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:25
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Ryan Babel'den Fenerbahçe mesajı
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 GOLLERDEN BİRİ ZATEN BABELDEN GELECEK DİĞER İKİSİDE TALİSCA VE CENKTEN NEGREDO GİRER ATARSA Kİ ÖYLE HİSSEDİYORUM.. 1-4 BİTECEK MAÇ..
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"Kararlarını gözüyle versin"
Toplam 14
Yorum
KARARLARINI GÖZÜ İLE VERSİN İLK MAÇINIZDA CÜNEYT ÇAKIR KARARLARINI GÖZÜ İLE Mİ VERDİ OLMAYAN PENELTI VERİLDİĞİNDE NEREDEYDİNİZ NEDEN KONUŞMADINIZ TİYATROYU BIRAKIN
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Lens'e tepki olur mu?
Toplam 17
Yorum
egeli ne tepkisi anlamıyorum fener peşindenmi kostuda alamadı istemedi fener sekiztasda bizim artığımızı sevdiği için atladı aldıklarıda ortada
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