 Bursaspor hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    Bursaspor hazırlıkları sürüyor

    Bursaspor hazırlıkları sürüyor

    Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü deplasmanda Bursaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sarı-kırmızılı futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı bildirildi. Daha sonra futbolcuların taktik çalışma ve duran top organizasyonları üzerinde durduğu belirtildi. Antrenmanın şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

    Galatasaray, Bursaspor maçı hazırlıklarını yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Bursa'ya gidecek.

    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:25
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