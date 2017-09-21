 Yanlarında yer alacak – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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HEPSİ
    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Yanlarında yer alacak

    Yanlarında yer alacak
    Galatasaray yönetimi de Fenerbahçe ve Trabzon derbilerine kadar takımın motivasyonunu yüksek tutmaya çalışacak. Başkan Özbek, sık sık Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek hem Tudor ve ekibiyle hem de oyuncularla bir araya gelecek, birlikte yemek yiyecek.
    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:37
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