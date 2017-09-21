Yanlarında yer alacak
Galatasaray yönetimi de Fenerbahçe ve Trabzon derbilerine kadar takımın motivasyonunu yüksek tutmaya çalışacak. Başkan Özbek, sık sık Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek hem Tudor ve ekibiyle hem de oyuncularla bir araya gelecek, birlikte yemek yiyecek.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:37
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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