Yanlarında yer alacak

Galatasaray yönetimi de Fenerbahçe ve Trabzon derbilerine kadar takımın motivasyonunu yüksek tutmaya çalışacak. Başkan Özbek, sık sık Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek hem Tudor ve ekibiyle hem de oyuncularla bir araya gelecek, birlikte yemek yiyecek.