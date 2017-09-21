Tudor tedirgin! Hücum hattı korkutuyor
Hafta sonunda oynanacak derbi öncesinde Tudor'u Bursaspor'un forvet hattının hareketli oyuncularının sıkıntısı bastı. Le Guen'in Delarge ile Stancu'yu sürekli yer değiştirerek oynatması, Batalla'nın ceza sahasını sürekli zorlaması Ekoko'nun formda olması başarılı hocayı tedirgin etti. Klasik bir forveti olmadan oynayan Bursaspor'un öndeki dört oyuncusuna özel önlem almak zorunda bıraktı.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:57
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