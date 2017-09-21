Özbek'in özel konukları
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dün Fransa'da düzenlenen Özel Sporcular Kayak Dünya Şampiyonası'nda başarı elde eden Türkiye'nin tek lisanslı otistik sporcuları Aliye Zeynep Bingül ve Muhsin Murat Bingül kardeşleri ağırladı. Zeynep ve Muhsin Murat, ziyarete babaları Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ile geldi.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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