 Özbek'in özel konukları – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Özbek'in özel konukları

    Özbek'in özel konukları
    Başkanı dün Fransa'da düzenlenen Özel Sporcular Kayak Dünya Şampiyonası'nda başarı elde eden Türkiye'nin tek lisanslı otistik sporcuları Aliye Zeynep Bingül ve Muhsin Murat Bingül kardeşleri ağırladı. Zeynep ve Muhsin Murat, ziyarete babaları Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ile geldi.
    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:50
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