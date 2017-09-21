 "Negredo'nun 35 atacağı yerde..." – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    "Negredo'nun 35 atacağı yerde..."

    "Negredo'nun 35 atacağı yerde..."
    Başkan Dursun Özbek ve oyuncular, takımın masörü Cenk Akkaya'nın nikahında bir araya geldi. Törenin konusu ise şampiyonluktu. ise en fazla ilgi gören isimdi. Gomis tören sırasında da, "Kaç gol atarsın?" sorusuna "Sayı vermek, diğer golcülere haksızlık olur" cevabını verdi. Araya giren Linnes ise "Negredo'nun 35 gol atacağı yerde Gomis, 50'den aşağı atarsa küserim" esprisini yaptı.
    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 07:46
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