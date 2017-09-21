 Nazifoğlu'na 1 yıl men – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Nazifoğlu'na 1 yıl men

    Nazifoğlu'na 1 yıl men
    G.saray'ın eski yönetim kurulu üyelerinden Levent Nazifoğlu'na 1 yıl hak mahrumiyeti cezası. Disiplin kurulu tarafından Nazifoğlu'na 1 yıl kongrelere ve divan toplantılarına katılmaması için verilen hak mahrumiyeti cezası, dünkü yönetim kurulu toplantısında oy çokluğu ile onandı.

    KARŞI ATAK YAPACAK
    1 yıllık hak mahrumiyetine çok sinirlenen , olayların yaşanmasında başrol oynayan yöneticilerden Alper Narman ve Burçin Aslan'ın ceza al ası için karşı harekete geçecek.. Nazifoğlu cumartesi günü başkanı olduğu eski sporcular derneğinde ik genç yöneticinin disiplin cezası almaları için kongrede imza toplayacak.
    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:51
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