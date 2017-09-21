Nazifoğlu'na 1 yıl men
G.saray'ın eski yönetim kurulu üyelerinden Levent Nazifoğlu'na 1 yıl hak mahrumiyeti cezası. Disiplin kurulu tarafından Nazifoğlu'na 1 yıl kongrelere ve divan toplantılarına katılmaması için verilen hak mahrumiyeti cezası, dünkü yönetim kurulu toplantısında oy çokluğu ile onandı.
KARŞI ATAK YAPACAK
1 yıllık hak mahrumiyetine çok sinirlenen Levent Nazifoğlu, olayların yaşanmasında başrol oynayan yöneticilerden Alper Narman ve Burçin Aslan'ın ceza al ası için karşı harekete geçecek.. Nazifoğlu cumartesi günü başkanı olduğu eski sporcular derneğinde ik genç yöneticinin disiplin cezası almaları için kongrede imza toplayacak.
KARŞI ATAK YAPACAK
1 yıllık hak mahrumiyetine çok sinirlenen Levent Nazifoğlu, olayların yaşanmasında başrol oynayan yöneticilerden Alper Narman ve Burçin Aslan'ın ceza al ası için karşı harekete geçecek.. Nazifoğlu cumartesi günü başkanı olduğu eski sporcular derneğinde ik genç yöneticinin disiplin cezası almaları için kongrede imza toplayacak.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:51
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
Nazifoğlu'na 1 yıl men haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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