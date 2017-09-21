Napoli ve Juventus doludizgin

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A), Napoli ve Juventus 5. haftada aldıkları galibiyetlerle zirveyi paylaştı.

Serie A'da hafta arasında yapılan 5. hafta maçları sonunda, sezon başından bu yana bütün karşılaşmalarını kazanan iki takım ortaya çıktı. Ligde son birkaç sezondur şampiyonluk mücadelesi aralarında geçen Napoli ve Juventus, bu sezon da aynı yarışta olacaklarını 5. haftadan belli etti.

Napoli zorlu başkent deplasmanında "haftanın maçı" olarak nitelenen karşılaşmada Lazio'yu 1-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 yenerek 5'te 5 yaptı. Mavi-beyazlılar, 15 puan ve gol averajıyla zirvede yer aldı. Lige iyi başlangıç yapan Lazio ise bu sezon ilk mağlubiyetini farklı yenilerek aldı.





Serie A'da Napoli gibi 5'te 5 yapan bir diğer takım son 6 sezondur şampiyonluk ipini göğüsleyen Juventus oldu. Siyah-beyazlılar konuk ettiği ligin dişli ekiplerinden Fiorentina'yı tek golle yenerek 15 puana ulaştı.

Juventus ve Napoli'yi yakından takip eden şampiyonluk yarışının favorilerinden Inter ise Bologna deplasmanından 1-1 beraberlikle dönerek bu sezon ilk puan kaybını yaşadı. 13 puanlı Inter 3. basamakta kendine yer buldu.

Yaptığı transferlerle şampiyonluk favorilerinden gösterilen Milan da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başlayıp 74 dakika forma giydiği maçta Spal'ı penaltılardan bulduğu gollerle 2-0 yendi ve puan tablosunda 4. sırada yer aldı.

Bir diğer milli oyuncu Cengiz Ünder'in ilk 11'de başladığı ve 45 dakika süre aldığı maçta Roma, deplasmanda ligin zayıf ekibi Benevento'yu 4-0 yenerek zirve tırmanışını sürdürdü.