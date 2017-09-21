 Hücum hattı korkutuyor – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Hücum hattı korkutuyor

    Hücum hattı korkutuyor
    Hafta sonunda oynanacak derbi öncesinde Tudor'u Bursaspor'un forvet hattının hareketli oyuncularının sıkıntısı bastı. Le Guen'in Delarge ile Stancu'yu sürekli yer değiştirerek oynatması, Batalla'nın ceza sahasını sürekli zorlaması Ekoko'nun formda olması başarılı hocayı tedirgin etti. Klasik bir forveti olmadan oynayan 'un öndeki dört oyuncusuna özel önlem almak zorunda bıraktı.
    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:34
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