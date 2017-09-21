Hücum hattı korkutuyor
Hafta sonunda oynanacak derbi öncesinde Tudor'u Bursaspor'un forvet hattının hareketli oyuncularının sıkıntısı bastı. Le Guen'in Delarge ile Stancu'yu sürekli yer değiştirerek oynatması, Batalla'nın ceza sahasını sürekli zorlaması Ekoko'nun formda olması başarılı hocayı tedirgin etti. Klasik bir forveti olmadan oynayan Bursaspor'un öndeki dört oyuncusuna özel önlem almak zorunda bıraktı.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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