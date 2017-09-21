Gomis'ten büyük fedakarlık

Galatasaray'da herkes Bafetimbi Gomis'in üzerine titriyor... Attığı gollerle herkesin sevgilisi haline gelen Fransız golcüye sakatlıklara karşı kulübün sağlık ekibi tarafından "Sakatlık önleyici" kürlerle her maçtan sonra özel masajlar yapılıyor. Ayrıca kendisinin de çok dikkat ettiği beslenme ve dinlenme programları için profesyonel yardım da alınıyor.



Gece hayatı zaten olmayan, dışarıda yemek yese bile popüler yerlerden çok daha sakin yerleri seçen Bafe Gomis henüz Türk yemeklerini ağız tadıyla yiyemedi. Kebabı pidesiz yiyen Gomis baklavaya hiç yanaşmadı.



Fransız oyuncu sigaraya karşı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyetinde... Kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları sigara içiyorlarsa uyarıyor.