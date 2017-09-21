Gomis'ten büyük fedakarlık
Galatasaray'da herkes Bafetimbi Gomis'in üzerine titriyor... Attığı gollerle herkesin sevgilisi haline gelen Fransız golcüye sakatlıklara karşı kulübün sağlık ekibi tarafından "Sakatlık önleyici" kürlerle her maçtan sonra özel masajlar yapılıyor. Ayrıca kendisinin de çok dikkat ettiği beslenme ve dinlenme programları için profesyonel yardım da alınıyor.
Gece hayatı zaten olmayan, dışarıda yemek yese bile popüler yerlerden çok daha sakin yerleri seçen Bafe Gomis henüz Türk yemeklerini ağız tadıyla yiyemedi. Kebabı pidesiz yiyen Gomis baklavaya hiç yanaşmadı.
Fransız oyuncu sigaraya karşı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyetinde... Kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları sigara içiyorlarsa uyarıyor.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:24
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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