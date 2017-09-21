 Galatasaray'da sürpriz transfer – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    'da sürpriz transfer

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da sürpriz transfer

    'nın genç Türk yıldızı Ferhat Çoğalan için hareketli günler başlıyor.

    , Ferhat Çoğalan için ilk hamlesini yaptı. La Liga ekiplerinden 'nın altyapısında mücadele eden 15 yaşındaki Ferhat Çoğalan için kulübü yeni sözleşme hazırlığı yapıyor.

    30 Kasım'da 16 yaşına girecek ve profesyonel sözleşme imzalayacak duruma gelecek olan Ferhat Çoğalan'ın menajeri Habib Antar ile Valencia Kulübü yetkilileri bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Ferhat'ın profesyonel sözleşme koşulları masaya yatırıldı.

    AC MILAN VE GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE

    İspanyol yerel basınında yer alan haberde Avrupa'nın önemli kulüplerinin daha önce de dikkatini çeken 16 yaşındaki orta saha Ferhat ile AC Milan ve 'ın da ilgilendiği belirtildi. Haberde gençlere yatırım yapmaya başlayan AC Milan'ın geçtiğimiz sezon ortasından bu yana genç oyuncuyu scout ekibine izlettiğine de yer verildi.

    Ferhat Çoğalan, Milan ve 'ın dışında Arsenal, Manchester United, Juventus gibi devlerin de takip ettiği isimler arasında yer alıyor

    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:53
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