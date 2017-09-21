Galatasaray'da sürpriz transfer
Valencia'nın genç Türk yıldızı Ferhat Çoğalan için hareketli günler başlıyor.
Valencia, Ferhat Çoğalan için ilk hamlesini yaptı. La Liga ekiplerinden Valencia'nın altyapısında mücadele eden 15 yaşındaki Ferhat Çoğalan için kulübü yeni sözleşme hazırlığı yapıyor.
30 Kasım'da 16 yaşına girecek ve profesyonel sözleşme imzalayacak duruma gelecek olan Ferhat Çoğalan'ın menajeri Habib Antar ile Valencia Kulübü yetkilileri bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Ferhat'ın profesyonel sözleşme koşulları masaya yatırıldı.
AC MILAN VE GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE
İspanyol yerel basınında yer alan haberde Avrupa'nın önemli kulüplerinin daha önce de dikkatini çeken 16 yaşındaki orta saha Ferhat ile AC Milan ve Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtildi. Haberde gençlere yatırım yapmaya başlayan AC Milan'ın geçtiğimiz sezon ortasından bu yana genç oyuncuyu scout ekibine izlettiğine de yer verildi.
Ferhat Çoğalan, Milan ve Galatasaray'ın dışında Arsenal, Manchester United, Juventus gibi devlerin de takip ettiği isimler arasında yer alıyor
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:53
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Beşiktaşlı futbolcular "siftah" peşinde
Toplam 5
Yorum
RİCARDO Tahriklere kapılmayıp ve sakin kalıp kendi oyunumuzu oynarsak fenerbahçeyi rahat yeneriz.
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Arda Ocak'ta Galatasaray'da!
Toplam 61
Yorum
Murat nedense arda, burak,selcuk, asini görünce midem bulaniyo. iki kurus para icin benim ülkemi sabote ettiniz. lafa gelincede ülkem icin ölürüm
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Adriano yok, o isim sahada olacak
Toplam 5
Yorum
CasCan Sağ bekte Gönül riskli.Tekrar sakatlanabilir ve sezonu kapatır.VE maç eksiği var.Medel bu bölgede denenmeli.Daha öncede çok kez oynamış.
Galatasaray'da sürpriz transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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