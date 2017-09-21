 'Fiyasko!' – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    'Fiyasko!'

    'Fiyasko!'

    Fransız basını, bu yıl Fransa Ligue 1’deki ‘fiyasko’ transferleri açıkladı. Listede de yer aldı.

    Galatasaray'dan Fransa'nın Nice takımına transfer olan 33 yaşındaki , Fransız basını tarından fiyasko olarak tanımlandı.

    Sneijder, sakatlığından dolayı Nice'in sadece 3 resmi maçında forma giyebildi.
    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 07:32
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