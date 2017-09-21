 Fenerbahçe'ye kadar devam – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe'ye kadar devam

    Fenerbahçe'ye kadar devam

    Bursa, Karabük ve Konya maçlarını kayıpsız geçmeyi planlayan Hırvat hoca, Fenerbahçe ve Trabzonspor karşısına moral olarak zirvede çıkmayı planlıyor

    Ligde ilk 5 haftada 13 puan toplayan ve yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray'ı zorlu bir seri bekliyor. Sarı-kırmızılı ekip, Pazar akşamı saat 19.30'da deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Daha sonra evinde Karabükspor'u ağırlayacak olan Cimbom, 8. haftada Konyaspor deplasmanına çıkacak ve 9. haftada ise ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. 'ın kabus haftaları Trabzon ile devam edecek. Tudor ilk etapta Bursa maçını düşünüyor ama Fenerbahçe maçına kadar olan süreç için de bir yol haritası belirlemeyi ihmal etmedi. Genç hoca, Fenerbahçe karşısına hiç puan kaybı yaşamadan moralman zirvede çıkmayı hedefliyor. Böylece iki derbiden de kayıpsız çıkabileceğini düşünüyor.

    KİMSE GEVŞEMESİN
    Arka arkaya Bursa, Konya ve Karabük ile oynayacak olan Galatasaray'da Tudor, bu hedef için en zolu 90 dakikanın bu haftaki Bursaspor deplasmanı olduğu görüşünde... Son iki maçını kazanan yeşil-beyazlı ekibin formda olmasını göz önünde bulunduran İgor Tudor bu hafta antrenmanlarda tempoyu artırırken oyunculara da "Ciddiyet" uyarısı yaptı.

    LATO İLE YOLA DEVAM
    İgor , Bursaspor deplasmanında sol bekte kimi oynatacağına karar verdi. Geçtiğimiz hafta ilk maçına çıkmasına rağmen etkili bir performans sergileyen Iasmin 'nin Bursaspor karşılaşmasında da ilk 11'de yer alacağı öğrenildi. Sakatlığı geçen Martin Linnes ise kulübede yer alacak.

    İKİ DERBİYE ÖZEL PRİM
    Yönetim, iki derbi için özel bir prim uygulayarak oyuncuların moralini yükseltmeyi planlıyor. 3 haftalık periyotta deplasmanlara da büyük oranda katılım göstermeyi planlayan yöneticiler, Fenerbahçe ve Trabzonspor galibiyetleri için futbolcuları mutlu edecek bir miktar belirleyecek.
    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:32
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