 Çocuklar için dev adım – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Çocuklar için dev adım

    Çocuklar için dev adım
    Galatasaray ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) arasında, çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla iş birliği anlaşması yapıldı. Sarı- kırmızılı kulüp, Barcelona, Manchester United ve Olympiakos'tan sonra bu iş birliğini yapan 4. takım oldu. Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, çocukların tarafından savunulan haklarına 'ın vereceği desteğin önemine değindi ve "Bugünün çocuklarına yatırım yapmak, yarının taraftar ve sporcularının daha donanımlı olması için şimdiden el ele vermek demektir" dedi. UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutlu ise, kendileri adına heyecan verici bir gün yaşadıklarını belirtti.
    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:24
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