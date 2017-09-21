Çocuklar için dev adım
Galatasaray ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) arasında, çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla iş birliği anlaşması yapıldı. Sarı- kırmızılı kulüp, Barcelona, Manchester United ve Olympiakos'tan sonra bu iş birliğini yapan 4. takım oldu. Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, çocukların UNICEF tarafından savunulan haklarına Galatasaray'ın vereceği desteğin önemine değindi ve "Bugünün çocuklarına yatırım yapmak, yarının taraftar ve sporcularının daha donanımlı olması için şimdiden el ele vermek demektir" dedi. UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutlu ise, kendileri adına heyecan verici bir gün yaşadıklarını belirtti.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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