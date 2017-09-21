 Cimbom'a dünyaca ünlü stajyerler! – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Cimbom'a dünyaca ünlü stajyerler!

    Cimbom'a dünyaca ünlü stajyerler!

    , ve , kulüp yapısını inceleyip, antrenmanlara katılmak için 'a başvurdu.

    Milliyet'in haberine göre; UEFA Prolisans kursunda antrenör Tuğberk Tanrıvermiş ile tanışan Fransız oyuncular, sarı-kırmızılı kulübü merak ettiklerini söyleyerek İstanbul'da gözlem yapmak istediklerini iletti. Durum Cenk Ergün'e aktarıldı, o da Igor Tudor ile görüşerek olumlu yanıt verdi.

    sadece futbolcular için değil aynı zamanda teknik adamlar için de cazip bir yer… Futbol kariyerleri önemli başarılarla dolu üç efsane , ve gibi isimler, sarı-kırmızılı takımla birlikte antrenmana çıkmak için Galatasaray'a başvurdu.

    İskoçya'nın Swensea kentinde düzenlenen UEFA Prolisans Kursu'na katılan Galatasaray Antrenörü Tuğberk Tanrıvermiş burada sınıf arkadaşı olduğu Henry, Makelele ve Arteta'dan ilginç bir teklif aldı. Teknik adamlığa hazırlanan bu üç efsane isim, Galatasaray'ı merak ettiklerini belirtip, İstanbul'a gelerek 2-3 gün süresince antrenmanları ve kulübün yapısını incelemek istediklerini söyledi.

    Tanrıvermiş bu gelişmelerden Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün'ü de bilgilendirdi. Sarı-kırmızılılar, Henry, Makelele ve Arteta gibi dünya futbolunda bilinen bu isimlerin Florya'da bulunmasının kulübün tanıtımı açısından önemli olacağını düşündü.

    Gomis'in yanı sıra Fransız pazarında bilinen Feghouli, Belhanda gibi isimlerinden Galatasaray'da olması, Fransızların sarı-kırmızılılara ilgisini daha da artırıyor. Dünya çapında isimlerin Galatasaray antrenmanlarında bulunmasına teknik direktör Igor Tudor da sıcak bakınca, Ergün, Tanrıvermiş ile görüşerek olumlu yanıt verdi.
    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 07:43
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