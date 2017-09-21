Cimbom'a dünyaca ünlü stajyerler!
Thierry Henry, Claude Makelele ve Mikel Arteta, kulüp yapısını inceleyip, antrenmanlara katılmak için Galatasaray'a başvurdu.
Galatasaray sadece futbolcular için değil aynı zamanda teknik adamlar için de cazip bir yer… Futbol kariyerleri önemli başarılarla dolu üç efsane Thierry Henry, Claude Makelele ve Mikel Arteta gibi isimler, sarı-kırmızılı takımla birlikte antrenmana çıkmak için Galatasaray'a başvurdu.
İskoçya'nın Swensea kentinde düzenlenen UEFA Prolisans Kursu'na katılan Galatasaray Antrenörü Tuğberk Tanrıvermiş burada sınıf arkadaşı olduğu Henry, Makelele ve Arteta'dan ilginç bir teklif aldı. Teknik adamlığa hazırlanan bu üç efsane isim, Galatasaray'ı merak ettiklerini belirtip, İstanbul'a gelerek 2-3 gün süresince antrenmanları ve kulübün yapısını incelemek istediklerini söyledi.
Tanrıvermiş bu gelişmelerden Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün'ü de bilgilendirdi. Sarı-kırmızılılar, Henry, Makelele ve Arteta gibi dünya futbolunda bilinen bu isimlerin Florya'da bulunmasının kulübün tanıtımı açısından önemli olacağını düşündü.
Gomis'in yanı sıra Fransız pazarında bilinen Feghouli, Belhanda gibi isimlerinden Galatasaray'da olması, Fransızların sarı-kırmızılılara ilgisini daha da artırıyor. Dünya çapında isimlerin Galatasaray antrenmanlarında bulunmasına teknik direktör Igor Tudor da sıcak bakınca, Ergün, Tanrıvermiş ile görüşerek olumlu yanıt verdi.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 07:43
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Alex'ten duygusal paylaşım: Bilseydim...
Toplam 10
Yorum
Galatasaraylı bu Adama hak ettıyı saygıyı ;ne yonetım nede Tarafdar verdı heykelını tarafdar attıgı gollerıde yonetım yıkdı ! yazıklar olsun DİYORUM
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Onur’u asla aratmam
Toplam 1
Yorum
can Bence iyi kaleci. Elinden geleni yapıyor...
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Alex'ten duygusal paylaşım: Bilseydim...
Toplam 10
Yorum
fatih soy geri dön alexs biz fenerbahçe taraftarıları seni çok özledik keşke geri dönebilsen :(
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