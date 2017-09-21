Biletler satışta
Galatasaray, Bursaspor ile deplasmanda Pazar günü saat 19.30’da karşılaşacak
Bursaspor'un Süper Lig'in 6. haftasında sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçının biletleri bugün satışa çıkıyor. Saat 10.00 itibariyle satışa sunulacak biletlerin fiyatları, 50 ile 400 TL arasında değişiyor. Misafir Tribünü bilet fiyatı ise 65 TL
İŞTE O ZORLU SERİ:
24.09.2017 Bursa (D)
30.09.2017 Karabük
14.10.2017 Konya (D)
22.10.2017 Fenerbahçe
29.10.2017 Trabzon (D)
İŞTE O ZORLU SERİ:
24.09.2017 Bursa (D)
30.09.2017 Karabük
14.10.2017 Konya (D)
22.10.2017 Fenerbahçe
29.10.2017 Trabzon (D)
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
Biletler satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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