 Biletler satışta – Fotomaç – 21 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Eylül 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Biletler satışta

    Biletler satışta

    , ile deplasmanda Pazar günü saat 19.30’da karşılaşacak

    'un Süper Lig'in 6. haftasında sahasında karşılaşacağı maçının biletleri bugün satışa çıkıyor. Saat 10.00 itibariyle satışa sunulacak biletlerin fiyatları, 50 ile 400 TL arasında değişiyor. Misafir Tribünü bilet fiyatı ise 65 TL

    İŞTE O ZORLU SERİ:
    24.09.2017 Bursa (D)
    30.09.2017 Karabük
    14.10.2017 Konya (D)
    22.10.2017 Fenerbahçe
    29.10.2017 Trabzon (D)
    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Biletler satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.