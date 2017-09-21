 Belhanda'ya destek – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'ya destek

    Belhanda'ya destek
    'a transfer olduğu günden bu yana Wesley ile karşılaştırılarak eleştirilen Younes 'ya hocasından destek geldi. 8 milyon Euro'ya transfer olan ve 5 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergileyen oyuncu ile görüşen , "Yapılan karşılaştırmalara takılma. Sahaya çık ve sevdiğin şeyi yap" dedi
    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:40
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