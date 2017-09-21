Belhanda'ya destek
Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana Wesley Sneijder ile karşılaştırılarak eleştirilen Younes Belhanda'ya hocasından destek geldi. 8 milyon Euro'ya transfer olan ve 5 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergileyen oyuncu ile görüşen Tudor, "Yapılan karşılaştırmalara takılma. Sahaya çık ve sevdiğin şeyi yap" dedi
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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