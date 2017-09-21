Aslan, Bursa hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu altıncı haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleşen antrenman, topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Ardından baskı ve topa sahip olma çalışması yapan oyuncular, daha sonra interval koşuya geçti.
Antrenmanın devam eden bölümünde üçe üç topa sahip olma çalışmaları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise dar alanda 11'e 11 çift kale maç gerçekleştirildi.
Linnes'in doğum günü kutlandı
Antrenman öncesi, bugün 26 yaşına giren Martin Linnes'in doğum günü pasta kesilerek kutlandı. Takım kaptanı Selçuk İnan, Linnes'e elleriyle pasta yedirdi.
Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:37
-
''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
-
''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
-
Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
Aslan, Bursa hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.