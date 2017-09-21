Arda Ocak'ta Galatasaray'da

Ağustos 2011'de G.Saray'dan ayrılarak İspanya'nın yolunu tutan Arda Turan, altı yıllık gurbet hayatının ardından Türkiye'ye 'kesin dönüş' yapmaya hazırlanıyor. Barcelona'da gözden çıkarılan ve bu sezon hiç şans bulamayan Arda aslında yaz transfer döneminde gelecekti. Ancak taraftar tepkisi bu transferi engelledi. Arda da "Merak etmeyin, Galatasaray'a gelmeyeceğim.

Barcelona'da kalacağım" açıklamasını yaptı. Geçtiğimiz günlerde ise Arda Turan konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Camianın önde gelen isimlerinden biri tecrübeli futbolcuyla görüştü ve yuvaya dönmesini istedi. Barça'da artık gelecek göremeyen ve kulüp arayan Arda kendisi için en iyi seçeneğin G.Saray olduğunu düşünerek, 'tamam' dedi. 30 yaşındaki futbolcu şimdi, kendisine yönelik taraftar tepkisinin devre arasına kadar azalmasını umut ediyor.