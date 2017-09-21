Arda Ocak'ta Galatasaray'da
Transfer döneminde taraftar tepkisi nedeniyle gelmek istemeyen Arda Turan bu kez kıramayacağı bir kişi tarafından ikna edildi
Ağustos 2011'de G.Saray'dan ayrılarak İspanya'nın yolunu tutan Arda Turan, altı yıllık gurbet hayatının ardından Türkiye'ye 'kesin dönüş' yapmaya hazırlanıyor. Barcelona'da gözden çıkarılan ve bu sezon hiç şans bulamayan Arda aslında yaz transfer döneminde gelecekti. Ancak taraftar tepkisi bu transferi engelledi. Arda da "Merak etmeyin, Galatasaray'a gelmeyeceğim.
Barcelona'da kalacağım" açıklamasını yaptı. Geçtiğimiz günlerde ise Arda Turan konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Camianın önde gelen isimlerinden biri tecrübeli futbolcuyla görüştü ve yuvaya dönmesini istedi. Barça'da artık gelecek göremeyen ve kulüp arayan Arda kendisi için en iyi seçeneğin G.Saray olduğunu düşünerek, 'tamam' dedi. 30 yaşındaki futbolcu şimdi, kendisine yönelik taraftar tepkisinin devre arasına kadar azalmasını umut ediyor.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:56
-
''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
-
''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
-
Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
Arda Ocak'ta Galatasaray'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.