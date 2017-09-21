50’den aşağı gol atarsa küserim!
Başkan Dursun Özbek ve oyuncular, takımın masörü Cenk Akkaya'nın nikahında bir araya geldi. Törenin konusu ise şampiyonluktu. Gomis ise en fazla ilgi gören isimdi. Gomis tören sırasında da, "Kaç gol atarsın?" sorusuna "Sayı vermek, diğer golcülere haksızlık olur" cevabını verdi. Araya giren Linnes ise "Negredo'nun 35 gol atacağı yerde Gomis, 50'den aşağı atarsa küserim" esprisini yaptı.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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