''Tek hedefimiz şampiyon olmak''
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, bu sezon şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.
Bir akaryakıt firmasının açılışına katılmak üzere geldiği Çanakkale'de büyük bir ilgiyle karşılanan Galatasaray'ın başarılı kanat oyuncusu Garry Rodrigues, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımın performansını değerlendirdi. Takım olarak son haftalarda iyi bir performans sergilediklerini söyleyen Rodrigues, "Kısa zamanda iyi bir takım olmayı başardık. Bundan ben de çok memnunum. Bundan sonrasını maç maç değerlendirip bu performansımızı daha çok yükseltmek istiyoruz. Galatasaray'ın tek hedefi şampiyon olmak" dedi.
Rodrigues, daha sonra sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi. Bol bol fotoğraf çektiren yıldız futbolcu, top ve forma imzaladı. Garry Rodrigues, açılışın ardından akşam idmanına katılmak üzere İstanbul'a hareket etti.
Rodrigues, daha sonra sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi. Bol bol fotoğraf çektiren yıldız futbolcu, top ve forma imzaladı. Garry Rodrigues, açılışın ardından akşam idmanına katılmak üzere İstanbul'a hareket etti.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
-
Göztepe'ye Batman Petrolspor şoku!
Toplam 1
Yorum
umut süper lig takımı olan göztepe mi bu ?
-
Final maçı Vodafone Park'ta oynanacak!
Toplam 1
Yorum
Fatih Göç Stadımızda oynanacak olması güzel, o finalde Beşiktaşımızın olması daha güzel olur.
''Tek hedefimiz şampiyon olmak'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.