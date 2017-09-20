 ''Tek hedefimiz şampiyon olmak'' – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    ''Tek hedefimiz şampiyon olmak''

    ''Tek hedefimiz şampiyon olmak''

    'ın yıldız futbolcusu , bu sezon şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

    Bir akaryakıt firmasının açılışına katılmak üzere geldiği Çanakkale'de büyük bir ilgiyle karşılanan 'ın başarılı kanat oyuncusu , basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımın performansını değerlendirdi. Takım olarak son haftalarda iyi bir performans sergilediklerini söyleyen Rodrigues, "Kısa zamanda iyi bir takım olmayı başardık. Bundan ben de çok memnunum. Bundan sonrasını maç maç değerlendirip bu performansımızı daha çok yükseltmek istiyoruz. Galatasaray'ın tek hedefi şampiyon olmak" dedi.

    Rodrigues, daha sonra sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi. Bol bol fotoğraf çektiren yıldız futbolcu, top ve forma imzaladı. Garry Rodrigues, açılışın ardından akşam idmanına katılmak üzere İstanbul'a hareket etti.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:48
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