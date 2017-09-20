Taraftar mutlu

G.Saray Sportif AŞ Futbol Direktörü Cenk Ergün, ligde alınan sonuçlardan dolayı taraftarlarının mutlu olduğunu söyledi. Ergün, "Taraftarın mutlu olduğunun farkındayız. Aldığımız tepkilerden bu memnuniyet görünüyor. Görevimiz bu memnuniyeti sezon sonunda fazlalaştırarak yaşatmak. Camiada hareketlenme, kendini gösterme ve gücünün farkına varma var. Devam ettirebildiğimiz sürece bir şey ifade edecektir." dedi.