Taraftar mutlu
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:23
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Planı tutmadı
Toplam 1
Yorum
z4554 iyi başlamıştı, keyif aldık ama kısa sürdü, tüm sezon olsaydı unutmayacaktık, gittiği yerlerde lojistik tamdı, o magazine saplandı.
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Flaş iddia: Rodallega ile problemi var!
Toplam 21
Yorum
Trabzonlu BU ersun yanat anormal castilio Yu niye sokmu oyuna Adam yatara gibi
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Skrtel'den kötü haber
Toplam 4
Yorum
besiktasa bes kimse merak etmesin besiktasa bes atacak, fb takimi bu kabiliyete sahip sadece uyuma ihtiyac var taktik de sorun yok
Taraftar mutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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