 Sneijder formayı unuttu – Fotomaç – 20 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Eylül 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Sneijder formayı unuttu

    Sneijder formayı unuttu

    Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Nice kulübü ile anlaşan Wesley Sneijder, fazla kilolarından dolayı kadro dışı kaldı.

    Wesley Sneijder'in Fransa macerası iyi başlamadı. Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Nice kulübünün yolunu tutan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, başlarda forma şansı bulsa da, performansı yetersiz görüldü ve fazla kiloları nedeniyle kadro dışı kaldı. Sneijder, takımının ligde Monaco ve Rennais ile oynadığı son iki karşılaşmayı tribünden takip etti. Henüz gol ya da asisti bulunmayan Sneijder'in birkaç hafta içinde 11'e dönmesi çok zor görünüyor.
    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:22
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sneijder formayı unuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.