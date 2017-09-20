Sneijder formayı unuttu
Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Nice kulübü ile anlaşan Wesley Sneijder, fazla kilolarından dolayı kadro dışı kaldı.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 08:22
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Revizyon kapıda
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Yorum
baksoy Yanal KUÇKA ' nın formsuzluğunu görememiştir de seyircilerin tepkisi üzerine böyle bir karar almıştır
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Sneijder formayı unuttu
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Yorum
kaya vay be vesley burda yaptığın gibi orda da tavır alsaydın.
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Roberto Carlos, Süper Lig'e dönüyor
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Yorum
seko eğer olursa çok doğru bir hoca seçimi olur
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