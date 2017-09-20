Sneijder formayı unuttu

Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Nice kulübü ile anlaşan Wesley Sneijder, fazla kilolarından dolayı kadro dışı kaldı.

Wesley Sneijder'in Fransa macerası iyi başlamadı. Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Nice kulübünün yolunu tutan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, başlarda forma şansı bulsa da, performansı yetersiz görüldü ve fazla kiloları nedeniyle kadro dışı kaldı. Sneijder, takımının ligde Monaco ve Rennais ile oynadığı son iki karşılaşmayı tribünden takip etti. Henüz gol ya da asisti bulunmayan Sneijder'in birkaç hafta içinde 11'e dönmesi çok zor görünüyor.