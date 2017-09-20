Premier Lig ekibi Ndiaye'nin peşinde!

Galatasaray'ın Osmanlıspor'dan 7.5 milyon Euro ödeyerek aldığı Badou Ndiaye'nin Premier Lig kulübü West Ham United'ın scoutları tarafından takip edildiği ifade edildi. Sarı-kırmızılılara imza atmadan önce İngiliz kulübüne transfer olacağı iddia edilen futbolcu için West Ham'ın takibini sürdürdüğü öğrenildi.

İngiliz ekibinin, futbolcunun kariyerinde büyük takım tecrübesi olmaması sebebiyle elini ağır tutması sonucunda devreye Galatasaray girerek Ndiaye'yi kadrosuna katmıştı. Ancak West Ham Unied, 26 yaşındaki futbolcunun peşini bırakmış değil.

Senegalli yıldızın büyük takımdaki performansını da takip eden Premier Lig ekibinin Ndiaye'nin gelişimine göre sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

MENAJERİ WEST HAM'IN İLGİSİNDEN HABERDAR

Badou Ndiaye'nin menajerinin Galatasaray'a transfer olurken West Ham United'ın kendilerine ilgilerinin devam edeceğini bildiği ve bunun için de oyuncunun sözleşmesine sarı-kırmızılı kulüple ortak bir karar vererek serbest kalma maddesi eklettiği belirtildi. Buna göre yıldız oyuncunun sözleşmesinde 15 Haziran 2019 yılına kadar "18 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunuyor.

Ndiaye'nin KAP açıklamasında yer alan bölüm şöyle; "Oyuncunun, 15.06.2019 tarihinden itibaren 18.000.000 Euro net tutar karşılığında sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı vardır."