 Planı tutmadı – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Planı tutmadı

    Planı tutmadı

    Arda Turan bin pişman... Galatasaray'ın teklifini yetersiz bulan ve "Taraftar beni istemiyor" diyerek reddeden yıldız, Barcelona'da göze girmeyi umuyordu. Ama Katalan ekibinin bu sezon oynadığı 7 maçın sadece 1 tanesinde kulübede oturdu. Diğerlerinde maç kadrosuna bile giremedi. Kritik İzlanda ve Finlandiya maçları öncesinde Arda'nın forma giymemesi Luce'yi de düşündürüyor.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:32
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