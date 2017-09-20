Özbek’ten mutlusu yok

Geçtiğimiz iki sezonda alınan başarısız sonuçlar ile camiada istenmeyen adam ilan edilen ve bu konuda çok büyük sıkıntı çeken Başkan Dursun Özbek adeta yeniden doğdu. Geçtiğimiz sezon sonu ağır şekilde eleştirilen kötü gidişin tek sorumlusu olarak gösterilen ve seçime gitmesi için imza kampanyası başlatılan Özbek yaptığı yıldız transferleri ile hem takımı canlandırdı hem de taraftarı kazandı.

Yenilenmiş Galatasaray sahada fırtına gibi eserken, tribünlerden yükselen "Dursun Özbek istifa" sesleri de yerini alkışa ve tebriklere bıraktı. Fotoğraf kuyruğu Sarı-kırmızılı takım yeniden eski parlak günlerine dönerken Özbek de 'çilekleriyle' meşhur Ünal Aysal ile karşılaştırılmaya başlandı. Taraftar tepkilerinden dolayı geçtiğimiz sezon iç saha maçlarını bile gizli gizli izleyen ve stattan sessiz sedasız ayrılan Özbek, bu sezon taraftarlar arasında maç izleyebiliyor. Geçen yıl her platformda başkan Özbek'i istifaya çağıran sarı-kırmızılı taraftarlar bu kez kendisiyle fotoğraf çektirebilmek için sıraya giriyorlar. Özbek de hiçbirisini geri çevirmiyor.

KASAYI DOLDURDU

Galatasaray yeni transferlere 40 milyon euro bonservis bedeli harcadı ama şimdiden bu parayı çıkarmayı başardı. 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 9.4 milyon TL'lik TFF'nin performans ödülünü hanesine yazdıran sarı-kırmızılı takım ayrıca büyük ilgi gören kombine, loca, bilet ve ürün satışları ile de ciddi bir gelire ulaştı. Cimbom ayrıca Fluo başta olmak üzere yeni sponsorlar da kazandı. Galatasaray'ın 5 haftada gelirinin 50 milyon TL'yi bulduğu belirtiliyor.

YÖNETİMİ DE YENİLEYECEK

Galatasaray'ın yeni sezona çok işi başlangıç yapmış olması ve işlerin beklediğinden iyi gitmesi başkan Dursun Özbek'i 2018 mayıs ayında yapılacak seçimler için de harekete geçirdi. Özbek'in tıptı takımda olduğu gibi 2018 Mayıs için çok güçlü bir yönetim kadrosu oluşturmak için çalışmaya başladığı ve camiada ses getirecek isimler ile yoluna devam edeceği öğrenildi.



ÖZBEK NELER YAPTI?

Bruma'yı sattı

Sneijder'i yolladı

Tudor'a sahip çıktı

Kadroyu yeniledi

Cenk Ergün'ü sahaya sürdü

Yönetimi tek elde topladı

Nokta transferler yaptı

Gelir-gideri dengeledi

Eleştirileri sabırla dinledi

Savaş ÇORLU