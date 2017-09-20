 Linnes geri dönüyor Lato kulübeye! – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Linnes geri dönüyor Lato kulübeye!

    Linnes geri dönüyor Lato kulübeye!

    Yaşadığı sakatlık nedeniyle Kasımpaşa önünde forma giyemeyen Martin Linnes takıma geri döndü. Teknik direktör Tudor, Bursa önünde Norveçli yıldızı 11'de oynatmayı, Latovlevici'yi ise kulübüye çekmeyi düşünüyor.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:29
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