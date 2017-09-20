İşte Tudor'u keyiflendiren rakamlar
Kasımpaşa karşısındaki etkili futbol rakamlara da yansıdı
Galatasaray hevesi, heyecanı ve arzusu ile rakiplerine sahayı dar ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin ortaya koyduğu etkili futbol istatistiklere de net bir şekilde yansıdı. İşte son oynanan Kasımpaşa maçında İgor Tudor'u oldukça keyiflendiren rakamlar:
-Galatasaray maç boyu 9 isabetli şut atarken, Kasımpaşa'nın toplam şutu 9'du.
-Sadece ilk yarıda rakip yarı alanda 40 top karşılanırken, Kasımpaşa için bu rakam toplamda 18 oldu.
-Sadece ilk yarıda Kasımpaşa ceza sahasına 41 top atıldı.
-Kasımpaşa tüm maçta ceza alanına toplam 26 top atabildi.
-İkinci yarıda bir ara orta alanda pasla oynama oranı yüzde 95'lere kadar çıktı.
-Ortalaması ise yüzde 89.7 oldu. Hücum bölgesinde 228 kez (122-106) topla oynadı.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:44
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Igor Tudor'dan şaşırtan talep
Toplam 7
Yorum
Sezon sonu görek Daha ne yaptı ki zam istiyor kimse başarısız olunca ücretimi düşürün demiyor kusura bakmasın daha üst düzey teknik adam değil
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Skrtel'den kötü haber
Toplam 2
Yorum
tarafsız Fenerliyim ama bu sene seriler bozulacak gibi aykutla bu iş olmaz hocam ne pereira gibi defans yaptırabiliyor ne de ersun gibi ofans...
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Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 15
Yorum
daha once yazdim bu nasri cok problem yaratcak bir adam ..zaten o yuzden kimse buyuklerden almadi
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