G.Saray'dan gurbetçi operasyonu
Yaz transfer döneminde kadrosuna yerli oyuncu katmayan Galatasaray, devre arasında gurbetçi futbolculara yönelecek.
4 GURBETÇİ GENÇ TAKİPTE
Galatasaray'ın takip ettiği oyuncuların başında Fortuna Düsseldorf'dan Kaan Ayhan geliyor. Yaz transfer döneminde 10 yabancıyla anlaşan ve hiç yerli almayan G.Saray, ocak ayındaki ara transferde yerli oyunculara yönelme kararı aldı. Önceliği gurbetçilere veren yönetimin listesinin ilk sırasında, A Milli futbolcu Kaan Ayhan bulunuyor.
Fortuna Düsseldorf'da forma giyen Kaan'ın hem stoper hem sağ bekte oynaması, bu futbolcuyu listenin ilk sırasına taşıdı.
Listede bulunan diğer isimler ise Berkan Özcan (Stuttgart), Muhammed Kirpit (Hertha Berlin) ve Mete Demir (Hannover).
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:45
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 3
Yorum
sevmem senin yaşın kadar ben futbol izlemişimdir zidane ı kaç kere maçını izledin ben hiçbir maçını kaçırmazdım madridin ona göre yorum yap bence
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O forma geri döndü!
Toplam 14
Yorum
z4554 Nike yüksek duyarlılıla alanının lideri olduğunu göstermiş. Yerel konularda nuans titreşimleri vurgulamak ciddi konu.
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Avrupa'nın en yaşlı Ligi: Süper Lig!
Toplam 1
Yorum
rezalet en yaşlısı da başakşehir 3 büyükler de cabası.katara gitmek istemeyip emekli ikramiyesi isteyen futbolculara duyurulur yöneticiler sağolsun
G.Saray'dan gurbetçi operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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