 G.Saray'dan gurbetçi operasyonu – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    G.Saray'dan gurbetçi operasyonu

    G.Saray'dan gurbetçi operasyonu

    Yaz transfer döneminde kadrosuna yerli oyuncu katmayan Galatasaray, devre arasında gurbetçi futbolculara yönelecek.

    Galatasaray'da transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı kulüpte, öncelik gurbetçi gençlerde.

    4 GURBETÇİ GENÇ TAKİPTE
    Galatasaray'ın takip ettiği oyuncuların başında Fortuna Düsseldorf'dan Kaan Ayhan geliyor. Yaz transfer döneminde 10 yabancıyla anlaşan ve hiç yerli almayan G.Saray, ocak ayındaki ara transferde yerli oyunculara yönelme kararı aldı. Önceliği gurbetçilere veren yönetimin listesinin ilk sırasında, A Milli futbolcu Kaan Ayhan bulunuyor.

    Fortuna Düsseldorf'da forma giyen Kaan'ın hem stoper hem sağ bekte oynaması, bu futbolcuyu listenin ilk sırasına taşıdı.

    Listede bulunan diğer isimler ise Berkan Özcan (Stuttgart), Muhammed Kirpit (Hertha Berlin) ve Mete Demir (Hannover).
    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:45
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