G.Saray, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların, ısınma hareketleri ve koşunun ardından dar alanda pas, top kapma ve hücum organizasyonlarına yönelik çalışmalar yaptığı bildirildi.
Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenmanın çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:25
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Igor Tudor'dan şaşırtan talep
Toplam 7
Yorum
Sezon sonu görek Daha ne yaptı ki zam istiyor kimse başarısız olunca ücretimi düşürün demiyor kusura bakmasın daha üst düzey teknik adam değil
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Skrtel'den kötü haber
Toplam 2
Yorum
tarafsız Fenerliyim ama bu sene seriler bozulacak gibi aykutla bu iş olmaz hocam ne pereira gibi defans yaptırabiliyor ne de ersun gibi ofans...
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Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 15
Yorum
daha once yazdim bu nasri cok problem yaratcak bir adam ..zaten o yuzden kimse buyuklerden almadi
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