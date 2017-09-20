 G.Saray, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 20 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Eylül 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    G.Saray, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı

    G.Saray, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı

    Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların, ısınma hareketleri ve koşunun ardından dar alanda pas, top kapma ve hücum organizasyonlarına yönelik çalışmalar yaptığı bildirildi.

    Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenmanın çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.

    Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.


    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:25
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.