 Galatasaray, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 20 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Eylül 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    , maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Galatasaray, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    , Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu altıncı haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleşen antrenman, topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Ardından baskı ve topa sahip olma çalışması yapan oyuncular, daha sonra interval koşuya geçti.
    Antrenmanın devam eden bölümünde üçe üç topa sahip olma çalışmaları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise dar alanda 11'e 11 çift kale maç gerçekleştirildi.

    Linnes'in doğum günü kutlandı
    Antrenman öncesi, bugün 26 yaşına giren Martin Linnes'in doğum günü pasta kesilerek kutlandı. Takım kaptanı Selçuk İnan, Linnes'e elleriyle pasta yedirdi.
    , karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.