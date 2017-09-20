Feghouli’yi bekliyorum
G.Saray’da Gomis’in gölgesinde kalan Faslı yıldız, daha çok pas alışverişinde bulunabileceği Feghouli’nin ilk 11’de forma giymesini sabırsızlıkla bekliyor
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:01
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Revizyon kapıda
Toplam 1
Yorum
baksoy Yanal KUÇKA ' nın formsuzluğunu görememiştir de seyircilerin tepkisi üzerine böyle bir karar almıştır
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Sneijder formayı unuttu
Toplam 1
Yorum
kaya vay be vesley burda yaptığın gibi orda da tavır alsaydın.
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Roberto Carlos, Süper Lig'e dönüyor
Toplam 1
Yorum
seko eğer olursa çok doğru bir hoca seçimi olur
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