Deschamps isyanı
Fransa Milli Takımı'nın hocası Deschamps'ın yaptığı, "Türkiye Ligi'ni izlemiyorum" açıklaması Bafetimbi Gomis'in hayallerini yıktı.
Attığı gollerden sonra milli takım için mesaj gönderen Gomis, Deschamps'ın bu açıklamasına "Çalışmayı bırakmayacağım. O kadar çok gol atacağım ki, akşam TV karşısına oturup beni izlemek zorunda kalacak" şeklinde yanıt verdi.
BEKLENTİLERİ ALT ÜST ETTİ
Süper Lig'e süper bir giriş yapan Bafetimbi Gomis, kariyerinde oynadığı maçlar baz alınarak tutulan istatistikleri yıktı geçti. İlk 5 haftada beklenen gol sayısı 2.65 olan Gomis, Opta'nın "Gol Beklentisi" verisine göre, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de forma giyen oyuncular arasında, atması beklenen gol sayısını en çok aşan ikinci futbolcu oldu. Gomis'i bu alanda geçen tek oyuncu, Juventus'un yıldızı Dybala... Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de atması beklenen gol (2.65xG) ile attığı gol sayısı (7) arasında en fazla fark olan oyuncu (4.35). Başka bir ifadeyle, ortalama bir oyuncunun 2 veya 3 gol çıkarabileceği şutlardan toplam 7 gol çıkarmayı başardı.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:18
-
Igor Tudor'dan şaşırtan talep
Toplam 7
Yorum
Sezon sonu görek Daha ne yaptı ki zam istiyor kimse başarısız olunca ücretimi düşürün demiyor kusura bakmasın daha üst düzey teknik adam değil
-
Skrtel'den kötü haber
Toplam 2
Yorum
tarafsız Fenerliyim ama bu sene seriler bozulacak gibi aykutla bu iş olmaz hocam ne pereira gibi defans yaptırabiliyor ne de ersun gibi ofans...
-
Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 15
Yorum
daha once yazdim bu nasri cok problem yaratcak bir adam ..zaten o yuzden kimse buyuklerden almadi
Deschamps isyanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.