Deschamps isyanı

Attığı gollerden sonra milli takım için mesaj gönderen Gomis, Deschamps'ın bu açıklamasına "Çalışmayı bırakmayacağım. O kadar çok gol atacağım ki, akşam TV karşısına oturup beni izlemek zorunda kalacak" şeklinde yanıt verdi.



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Süper Lig'e süper bir giriş yapan Bafetimbi Gomis, kariyerinde oynadığı maçlar baz alınarak tutulan istatistikleri yıktı geçti. İlk 5 haftada beklenen gol sayısı 2.65 olan Gomis, Opta'nın "Gol Beklentisi" verisine göre, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de forma giyen oyuncular arasında, atması beklenen gol sayısını en çok aşan ikinci futbolcu oldu. Gomis'i bu alanda geçen tek oyuncu, Juventus'un yıldızı Dybala... Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de atması beklenen gol (2.65xG) ile attığı gol sayısı (7) arasında en fazla fark olan oyuncu (4.35). Başka bir ifadeyle, ortalama bir oyuncunun 2 veya 3 gol çıkarabileceği şutlardan toplam 7 gol çıkarmayı başardı.