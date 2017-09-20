 Deschamps isyanı – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    isyanı

    Deschamps isyanı

    Fransa Milli Takımı'nın hocası 'ın yaptığı, "Türkiye Ligi'ni izlemiyorum" açıklaması Bafetimbi Gomis'in hayallerini yıktı.

    Attığı gollerden sonra milli takım için mesaj gönderen Gomis, 'ın bu açıklamasına "Çalışmayı bırakmayacağım. O kadar çok gol atacağım ki, akşam TV karşısına oturup beni izlemek zorunda kalacak" şeklinde yanıt verdi.

    BEKLENTİLERİ ALT ÜST ETTİ
    Süper Lig'e süper bir giriş yapan Bafetimbi Gomis, kariyerinde oynadığı maçlar baz alınarak tutulan istatistikleri yıktı geçti. İlk 5 haftada beklenen gol sayısı 2.65 olan Gomis, Opta'nın "Gol Beklentisi" verisine göre, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de forma giyen oyuncular arasında, atması beklenen gol sayısını en çok aşan ikinci futbolcu oldu. Gomis'i bu alanda geçen tek oyuncu, Juventus'un yıldızı Dybala... Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de atması beklenen gol (2.65xG) ile attığı gol sayısı (7) arasında en fazla fark olan oyuncu (4.35). Başka bir ifadeyle, ortalama bir oyuncunun 2 veya 3 gol çıkarabileceği şutlardan toplam 7 gol çıkarmayı başardı.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:18
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