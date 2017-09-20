Dersimiz deplasman

Sezonun şu ana kadar tek puan kaybını Antalya'da yaşaşan Galatasaray oynadığı kötü futbolla da eleştiri oklarını hedefi olmuştu. Tudor, iç sahadaki süper performansı, deplasmanlara da taşımak için kolları sıvadı. Üstelik Cimbom'u çok zorlu bir fikstür bekliyor.



Bu hafta Bursa'ya gidecek olan Galatasaray ardından sırasıyla Konyaspor, Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanına çıkacak. TUDOR futbolcularından deplasman maçlarında da agresif ve baskılı bir futbol oynamasını istiyor... Antalya maçının görüntülerini analiz yaparak takıma izlettiren Hırvat hoca yapılan hataları anlatıyor.

İŞTE ZORLU FİKSTÜR

6. Hafta Bursaspor (24 Eylül)

8. Hafta Konyaspor (14 Ekim)

10. Hafta Trabzonspor (29 Ekim)

12. Hafta Başakşehir (18 Kasım)

14. Hafta Beşiktaş (2 Aralık)

Kaynak: Takvim