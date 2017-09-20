Dersimiz deplasman
Antalya’daki futboldan hiç memnun kalmayan Hırvat hoca üst üste oynanacak zorlu Bursa, Konya, Trabzon , Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanları öncesinde dersine çalışıyor
Sezonun şu ana kadar tek puan kaybını Antalya'da yaşaşan Galatasaray oynadığı kötü futbolla da eleştiri oklarını hedefi olmuştu. Tudor, iç sahadaki süper performansı, deplasmanlara da taşımak için kolları sıvadı. Üstelik Cimbom'u çok zorlu bir fikstür bekliyor.
Bu hafta Bursa'ya gidecek olan Galatasaray ardından sırasıyla Konyaspor, Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanına çıkacak. TUDOR futbolcularından deplasman maçlarında da agresif ve baskılı bir futbol oynamasını istiyor... Antalya maçının görüntülerini analiz yaparak takıma izlettiren Hırvat hoca yapılan hataları anlatıyor.
İŞTE ZORLU FİKSTÜR
6. Hafta Bursaspor (24 Eylül)
8. Hafta Konyaspor (14 Ekim)
10. Hafta Trabzonspor (29 Ekim)
12. Hafta Başakşehir (18 Kasım)
14. Hafta Beşiktaş (2 Aralık)
Kaynak: Takvim
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:33
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Igor Tudor'dan şaşırtan talep
Toplam 7
Yorum
Sezon sonu görek Daha ne yaptı ki zam istiyor kimse başarısız olunca ücretimi düşürün demiyor kusura bakmasın daha üst düzey teknik adam değil
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Skrtel'den kötü haber
Toplam 2
Yorum
tarafsız Fenerliyim ama bu sene seriler bozulacak gibi aykutla bu iş olmaz hocam ne pereira gibi defans yaptırabiliyor ne de ersun gibi ofans...
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Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 15
Yorum
daha once yazdim bu nasri cok problem yaratcak bir adam ..zaten o yuzden kimse buyuklerden almadi
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