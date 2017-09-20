 Dersimiz deplasman – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Dersimiz deplasman

    Dersimiz deplasman

    Antalya’daki futboldan hiç memnun kalmayan Hırvat hoca üst üste oynanacak zorlu Bursa, Konya, Trabzon , Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanları öncesinde dersine çalışıyor

    Sezonun şu ana kadar tek puan kaybını Antalya'da yaşaşan Galatasaray oynadığı kötü futbolla da eleştiri oklarını hedefi olmuştu. Tudor, iç sahadaki süper performansı, deplasmanlara da taşımak için kolları sıvadı. Üstelik Cimbom'u çok zorlu bir fikstür bekliyor.

    Bu hafta Bursa'ya gidecek olan Galatasaray ardından sırasıyla Konyaspor, Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanına çıkacak. TUDOR futbolcularından deplasman maçlarında da agresif ve baskılı bir futbol oynamasını istiyor... Antalya maçının görüntülerini analiz yaparak takıma izlettiren Hırvat hoca yapılan hataları anlatıyor.

    İŞTE ZORLU FİKSTÜR
    6. Hafta Bursaspor (24 Eylül)
    8. Hafta Konyaspor (14 Ekim)
    10. Hafta Trabzonspor (29 Ekim)
    12. Hafta Başakşehir (18 Kasım)
    14. Hafta Beşiktaş (2 Aralık)

    Kaynak: Takvim

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:33
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