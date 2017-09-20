 Bursaspor deplasmanında ilk 11'de – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Bursaspor deplasmanında ilk 11'de

    Bursaspor deplasmanında ilk 11'de

    Galatasaray'da yeni transferlerden Feghouli'nin hazır hale gelmesi ile birlikte kulübeye geçecek isim de belli oldu gibi... Son iki haftadır oyuna sonradan giren Feghouli oynadığı başarılı futbol ile göz doldurdu ve formayı kaptı. Hırvat teknik adam, son iki haftadır eleştirilen Rodrigues'i kulübeye çekerek Feghouli'yi zorlu Bursaspor deplasmanında ilk 11'de sahaya sürecek.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:34
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