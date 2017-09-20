Bursaspor deplasmanında ilk 11'de
Galatasaray'da yeni transferlerden Feghouli'nin hazır hale gelmesi ile birlikte kulübeye geçecek isim de belli oldu gibi... Son iki haftadır oyuna sonradan giren Feghouli oynadığı başarılı futbol ile göz doldurdu ve formayı kaptı. Hırvat teknik adam, son iki haftadır eleştirilen Rodrigues'i kulübeye çekerek Feghouli'yi zorlu Bursaspor deplasmanında ilk 11'de sahaya sürecek.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:34
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Igor Tudor'dan şaşırtan talep
Toplam 7
Yorum
Sezon sonu görek Daha ne yaptı ki zam istiyor kimse başarısız olunca ücretimi düşürün demiyor kusura bakmasın daha üst düzey teknik adam değil
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Skrtel'den kötü haber
Toplam 2
Yorum
tarafsız Fenerliyim ama bu sene seriler bozulacak gibi aykutla bu iş olmaz hocam ne pereira gibi defans yaptırabiliyor ne de ersun gibi ofans...
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Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 15
Yorum
daha once yazdim bu nasri cok problem yaratcak bir adam ..zaten o yuzden kimse buyuklerden almadi
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