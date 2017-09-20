Belhanda sabırsızlanıyor: Feghouli’yi bekliyorum
G.Saray’da Gomis’in gölgesinde kalan Faslı yıldız, daha çok pas alışverişinde bulunabileceği Feghouli’nin ilk 11’de forma giymesini sabırsızlıkla bekliyor.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:47
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Yeni Malatyaspor, Rıza Çalımbay ile görüşecek
Toplam 2
Yorum
ANTALYA KÜME DÜŞER ANTALYADA FUTBOLCUYA DAYALI SİSTEM BAŞLAMIŞ...NASRİ SIKINTILI.
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Yeni Malatyaspor, Rıza Çalımbay ile görüşecek
Toplam 2
Yorum
TAHMİNİM DAUM ANTALYAYA GELİR.
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Başkan Usta: Bize yakışmıyor
Toplam 8
Yorum
5561 başkan,ersun batıyor ve de batırıyor bir an önce ondan kurtul seni de dibe çekecek TRABZONSPOR a bişey olmaz.hayallerinle beraber kaybolursn
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