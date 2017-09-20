 Belhanda sabırsızlanıyor: Feghouli’yi bekliyorum – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Belhanda sabırsızlanıyor: Feghouli’yi bekliyorum

    Belhanda sabırsızlanıyor: Feghouli’yi bekliyorum

    G.Saray’da Gomis’in gölgesinde kalan Faslı yıldız, daha çok pas alışverişinde bulunabileceği Feghouli’nin ilk 11’de forma giymesini sabırsızlıkla bekliyor.

    Transfer döneminde 8 milyon Euro ile en fazla bonservis bedelinin ödendiği Younes Belhanda, geride kalan 5 haftada 1 gol attı, 2 asist yaptı. Ligde her maç fileleri sarsan Bafetimbi Gomis'in gölgesinde kalan Belhanda, Sneijder'den devraldığı 10 numaralı forma ile henüz taraftarın beklentisini karşılayamadı. Performansını yeterli bulmayan Faslı yıldız, sarı-kırmızılı idarecilerle yaptığı durum değerlendirmesinde ise Feghouli'nin önemine değindi. Sabah'ta yer alan habere göre; Belhanda, "Feghouli'nin ilk 11'de forma giymesine en çok ben sevineceğim. Çünkü saha içinde Feghouli gibi teknik, iyi pas yapan bir oyuncuya ihtiyacım var. Göreceksiniz; Feghouli ile benim performansım da artacak. Çünkü o da benim gibi topla çok yetenekli bir oyuncu, aynı dili konuşuyoruz'' ifadelerini kullandı.
    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:47
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