Arda Turan bin pişman
Arda Turan bin pişman...
Galatasaray'ın teklifini yetersiz bulan ve "Taraftar beni istemiyor" diyerek reddeden yıldız, Barcelona'da göze girmeyi umuyordu. Ama Katalan ekibinin bu sezon oynadığı 7 maçın sadece 1 tanesinde kulübede oturdu. Diğerlerinde maç kadrosuna bile giremedi. Kritik İzlanda ve Finlandiya maçları öncesinde Arda'nın forma giymemesi Luce'yi de düşündürüyor.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:07
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Revizyon kapıda
Toplam 1
Yorum
baksoy Yanal KUÇKA ' nın formsuzluğunu görememiştir de seyircilerin tepkisi üzerine böyle bir karar almıştır
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Sneijder formayı unuttu
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Yorum
kaya vay be vesley burda yaptığın gibi orda da tavır alsaydın.
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Roberto Carlos, Süper Lig'e dönüyor
Toplam 1
Yorum
seko eğer olursa çok doğru bir hoca seçimi olur
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