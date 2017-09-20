Arda Turan bin pişman...

Galatasaray'ın teklifini yetersiz bulan ve "Taraftar beni istemiyor" diyerek reddeden yıldız, Barcelona'da göze girmeyi umuyordu. Ama Katalan ekibinin bu sezon oynadığı 7 maçın sadece 1 tanesinde kulübede oturdu. Diğerlerinde maç kadrosuna bile giremedi. Kritik İzlanda ve Finlandiya maçları öncesinde Arda'nın forma giymemesi Luce'yi de düşündürüyor.