Alper Potuk'tan G.Saray açıklaması!

Alper Potuk, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Beşiktaş karşısında çok önemli bir maça çıkacaklarını dile getiren 26 yaşındaki futbolcu, "Bu karşılaşma bizim için hem moral hem de çıkış maçımız olabilir diye düşünüyorum. Alanyaspor galibiyeti takıma çok iyi bir hava getirdi. Bu derbi, Fenerbahçe camiası için önemli olacak. Bizim geleneklerimizden biri böyle maçlar. Bu tip maçlardan hep alnımızın akıyla çıktık. İnşallah Beşiktaş derbisinden yine alnımızın akıyla çıkacağız." ifadelerini kullandı.



Derbi maçlar için ekstra motive olmaya gerek duyulmadığını aktaran Alper, "Bütün futbolcular bu maçları bekler. Derbiler çok keyifli maçlardır. Derbileri iyi oynuyoruz. Geldiğimden beri çoğu derbiyi, özellikle iç sahadaki maçların çoğunu kazandık. Beşiktaş karşısında taraftarımıza bir özür dileme maçı sunmak istiyoruz. Açıkçası bu sene onları biraz üzdük. Hem kendimizi affettirip hem de yolumuza emin adımlarla devam edeceğimiz bir maç olacak diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.



Alper, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Makedon temsilcisi Vardar karşısında sakatlık geçirdiğini ancak durumunun şu anda iyi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:



"Geçen hafta arkadaşlarımla 1-2 antrenmana katıldım. Son maçta da 10-15 dakika oynadım ve üzerimde bir korku vardı onu attım. Bu da benim açımdan çok iyi oldu. Hocamız görev verdiği takdirde karşılaşmaya hazırım."



Sezon başındaki maçlarda şanssızlıklar yaşadıklarını belirten Alper, "Bu seneki maçlarda şans faktörü bizim çok yanımızda değildi, kötü goller yedik. Bize yakışmayan basit goller yedik ve bunun neticesinde kötü sonuçlar aldık. Biraz şans faktörünün bize dönmesiyle beraber çok daha iyi günler göreceğimizi düşünüyorum. Takım olarak bunu son Alanyaspor maçında da gösterdiğimizi düşünüyorum. Çok iyi mücadele ettik, iyi oynadık ve iyi de bir sonuç aldık. Motivasyonumuz, moralimiz yerinde." değerlendirmesinde bulundu.



GALATASARAY HABERLERİNE TEPKİ

Alper Potuk, kendisiyle ilgili basında çıkan "Galatasaray'a gidecek" haberlerine tepki gösterdi.



Beşiktaş derbisi öncesi bu tip haberlerin çıkmasını komik bulduğunu vurgulayan sarı-lacivertli futbolcu, "Benim bir menajerim yok. Bu haberlerin çıkmasına gerçekten gülüyorum. Ben Fenerbahçe'nin futbolcusuyum. Camiamız, yönetimimiz devam etmek isterse gönül rahatlığıyla burada devam edebilirim." diye konuştu.



Yabancı futbolcu kontenjanıyla ilgili açıklama yapmak istemeyen Alper, Fenerbahçe'nin uzun süredir Kadıköy'de maç kazanamamasıyla ilgili "Kadıköy bize hiçbir zaman baskı olmadı. Geçtiğimiz dönemlerde Kadıköy'deki maçlarımızın yüzde 80-90'ını kazandık. Böyle maçları da hem takım hem de taraftar olarak daha isteyerek, daha motive olarak oynuyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.