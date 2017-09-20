Albayrak, Gomis'e ne izletti?

Galatasaray'ın taraftarlar tarafından çok sevilen eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak ile takımın yeni golcüsü Bafetimbi Gomis bir araya geldi.



Galatasaray forması ile çıktığı 5 lig maçında 7 gol atan Gomis, bu başarısının yanı sıra gol sevinci ile de taraftarların gönlüne taht kurmuştu. Aslan gibi kükreyerek gol sevinci yaşayan Gomis büyük küçük herkesi kendine hayran bırakmıştı.



OĞLUNUN VİDEOSUNU İZLETTİ

Galatasaray kulübü masörü Cenk Akkaya'nın düğününde Gomis'i gören Abdurrahim Albayrak önce Fransız golcü ile fotoğraf çektirdi.



Ardından iddiaya göre; İdari Menajer Mert Çetin'i tercüme için yanına çağıran Abdurrahim Albayrak, Fransız yıldıza 6 yaşındaki oğlu Kuzey Albayrak'ın gol attıktan sonra Gomis ile özdeşleşen gol sevinci videosunu izletti.

Her maç oğlunun goller sonrasında Gomis taklidi yaparak sevindiği videoları izleten Abdurrahim Albayrak, Fransız yıldızı oğlu Kuzey ile tanıştırmak adına Gomis'ten söz aldı.