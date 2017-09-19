Yıldırım Demirören, UEFA TEP toplantısına katıldı
UEFA'nın her yıl üye ülke federasyonları üst yönetimleri ile yaptığı TEP (Top Executive Programme) toplantısı düzenlendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Cenevre kentinde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in başkanlığında gerçekleşen toplantıya, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyesi Alaattin Aykaç ile genel sekreter Kadir Kardaş katıldı.
UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis ve UEFA direktörlerinin de hazır bulunduğu organizasyonda TFF ile birlikte UEFA üyesi tüm federasyonların temsilcileri yer aldı.
Toplantıda Avrupa futbolunun idari yapısı, uzun vadeli stratejiler, UEFA turnuvaları ile ilgili konular, Avrupa ve dünya futbolundaki son gelişmeler değerlendirilip, görüş alışverişinde bulunuldu.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 18:00
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Belhanda niye 11'de?
Toplam 13
Yorum
belki maç gelecek, sistemden de oyuncudan da taviz Önemli olan yedeklerin kendini her daim hazır hissetmesi ve hissettirmesi. Rodrigues-Belhanda-Tolga arasında değişiklikler olabilir.
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Tolgay Arslan'dan Kadıköy itirafı!
Toplam 7
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Kartaliçe Milli takıma gelirse vazgeçilnezi olur
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Avrupa'nın en iyisi Cristiano Ronaldo!
Toplam 8
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CR7 ASLANIM BENIM
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