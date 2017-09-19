 Yıldırım Demirören, UEFA TEP toplantısına katıldı – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    , UEFA TEP toplantısına katıldı

    <a href="/index/yildirim-demiroren?id=71444f4c-3b1c-4056-9c89-da47016325c9" class="" rel="tag">Yıldırım Demirören</a>, UEFA TEP toplantısına katıldı

    UEFA'nın her yıl üye ülke federasyonları üst yönetimleri ile yaptığı TEP (Top Executive Programme) toplantısı düzenlendi.

    Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Cenevre kentinde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in başkanlığında gerçekleşen toplantıya, TFF Başkanı , 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyesi Alaattin Aykaç ile genel sekreter Kadir Kardaş katıldı.

    UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis ve UEFA direktörlerinin de hazır bulunduğu organizasyonda TFF ile birlikte UEFA üyesi tüm federasyonların temsilcileri yer aldı.

    Toplantıda Avrupa futbolunun idari yapısı, uzun vadeli stratejiler, UEFA turnuvaları ile ilgili konular, Avrupa ve dünya futbolundaki son gelişmeler değerlendirilip, görüş alışverişinde bulunuldu.

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:00
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