Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Cenevre kentinde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in başkanlığında gerçekleşen toplantıya, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyesi Alaattin Aykaç ile genel sekreter Kadir Kardaş katıldı.

UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis ve UEFA direktörlerinin de hazır bulunduğu organizasyonda TFF ile birlikte UEFA üyesi tüm federasyonların temsilcileri yer aldı.

Toplantıda Avrupa futbolunun idari yapısı, uzun vadeli stratejiler, UEFA turnuvaları ile ilgili konular, Avrupa ve dünya futbolundaki son gelişmeler değerlendirilip, görüş alışverişinde bulunuldu.