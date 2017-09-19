Tudor, sessizliğini FOTOMAÇ'a bozdu
Galatasaray’ın büyük bir takım olduğunu ve başkan Dursun Özbek’in desteğiyle ayakta kaldıklarını ifade eden İgor Tudor, “Daha da iyi olacağız. Kimsenin şüphesi olmasın” dedi
İşte Tudor'un sorularımıza verdiği samimi yanıtlar:
Galatasaray son iki sezonda büyük üzüntüler, sıkıntılar yaşadı. Siz de bunlardan payınızı aldınız? Sihirli değneğiniz yoksa ne yaptınız? Bu müthiş başlangıcın sırrı nedir?
Yapılan transferler, büyük ilgi çekti. Çok konuşuldu. Ama önemli olan bu kadronun birbiri ile çabuk adaptasyonuydu. Bize de orada görev düşüyordu, yaptığımız budur. Avrupa serüvenimizin kapanmasıyla çok önemli bir hedeften mahrum kaldık ama Galatasaray her zaman en büyük hedeflerin takımı olacaktır. İlk 5 hafta bizim gibi büyük değişim yaşayan takımlar için zordu. Burada en az kaybı yaşamak her yarışın içindeki takımın önceliğidir. Bunu takım içinde çok iyi sağladığımızı, eski Galatasaray ruhunu yakaladığımızı söyleyebilirim.
Galatasaray'da oldukça zor günler yaşadınız; görevi kabul ettiğinize hiç pişman oldunuz mu? Bırakıp kaçmayı düşündünüz mü?
Yıllarca üst düzey sporcu olarak, gerek milli takımda, gerekse de İtalya'da yarışmacı takımlarda sporculuk yaptım. İyi olmaya hep mecbursunuz. Hep kazansanız bile, kaybetmeye tahammül yok. Hele ki kamuoyu baskısı, taraftar ve medya ilgisi ülkenin en üst düzey takımında çalışıyorsanız daha da fazla oluyor. Tüm bunları bilerek Galatasaray'a geldim. Gelişimi konuşmayacağım ama bu benim için bir fırsattı. Bu teklif, Galatasaray'a gelişimi tartışanların kaçına gelse 'hayır' derdi! Bütün işin odak noktası bu... Karşılıklı empati...
Yönetim, tüm tepkilere, taraftarların istifa çağrılarına karşın sizin yanınızda durdu? O süreçte neler yaşandı? Bu destek sizi, takımı nasıl etkiledi?
Gerçekten samimi, özverili ve hep yanımızda olan bir yönetime sahibiz. Dursun Özbek başkanım bugün bu birlikteliği, başarıyı kendisini hedef tahtasına koyarak başardı. Bize yöneltilen tüm tenkitleri hep göğüsledi. Sürekli, 'Daha iyisini nasıl yaparız' diye konuştuk. Beşikt aş'ın şampiyonlukları ile yakalayacağı havayı, geniş ve oturmuş kadrosunu, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in yarışın içinde ve zorlu rakiplerimiz olacağını biliyorduk. Bu nedenle sıfırdan başlama kararı aldık ve yeni bir kadro kurduk. Bugünün takımını, taraftarı heyecanlandıracak, tribünlere taşıyacak takımı planladık.
Bundan sonra bizi nasıl bir Galatasaray bekliyor? Galibiyetler devam edecek mi?
Lige iyi bir başlangıç yaptık. Bu beklediğimiz bir çıkıştı. Topladığımız puanlar bizi şımartmıyor. Sadece artık daha da arzu ve isteğimiz arttı. Çünkü kazandıkça taraftarımızın yanımıza daha çok yaklaşacağını, yalnız olmayacağımızı biliyorduk. Çok çalışıyoruz. Daha da iyi olacağız. Bundan taraftarlarımızın hiç şüphesi olmasın.
Cevdet Ünüvar
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:46
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Beşiktaş rakip tanımıyor
Toplam 1
Yorum
karakartal bence cenk'i fenerbahçe maçı için dinlendirmeliydi. yada büyük ihtimal fb maçına negredo ile çıkıp leibzig için cenki dinlendiricek galiba
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Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var
Toplam 21
Yorum
Mehmet Ali Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var bunlar bi hocayı görmüşlr. bi de hakemleri gören yok. TSnin her FB maçına Ali palabıyık neden başka hakem mi yok? Ali hakemliği öğrendi FB BJK artık onunla maç kaybetmiyor TS ye endişe FBye güven veriyor. her başakşehir maçına halis başka hakem mi yok hani Unur topu aya göndermişti de hakem yaptıklarının utancından ONURa kart gösterememişti ya o maçı da halis yönetmişti siz adı halis diye iyiniyetli sanıyorsunuz. AMA İŞ BAŞKA
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Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok!
Toplam 11
Yorum
eraycan derbisi mi klamış artık bjk bjk gibi oynasın baklaım fb yenebilir mi kendine denk ve üstün takımlara rahat yenilir fb
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