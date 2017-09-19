 İspanya'da Carole fırtınası – Fotomaç – 19 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Eylül 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    İspanya'da Carole fırtınası

    İspanya'da Carole fırtınası
    Galatasaray kurtulmak için tüm yaz takım aradığı Lionel Carole'u son gün Sevilla'ya gönderdi. Fransız oyuncu, yeni takımının deplasmanda Girona'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada 90 dakika oynadı ve futboluyla öne çıktı. Maç sonrasında da genç futbolcu sahanın en iyi oyuncusu seçildi.
    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İspanya'da Carole fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle