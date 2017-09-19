İspanya'da Carole fırtınası

Galatasaray kurtulmak için tüm yaz takım aradığı Lionel Carole'u son gün Sevilla'ya gönderdi. Fransız oyuncu, yeni takımının deplasmanda Girona'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada 90 dakika oynadı ve futboluyla öne çıktı. Maç sonrasında da genç futbolcu sahanın en iyi oyuncusu seçildi.